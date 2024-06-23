Хесус Навас: «Испания показывает лучший футбол за всё время»

Хесус Навас, полузащитник сборной Испании, высказался перед матчем чемпионата Европы – 2024 с Албанией.

Встреча пройдёт в понедельник и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Это один из лучших футболов, в который мы когда-либо играли. Нам это нравится, но мы должны быть скромными и твердо стоять на ногах. Это чемпионат Европы, нужно идти от матча к матчу.

Албания здесь, потому что у них дела идут очень хорошо. Они много работали и сплочены. Мы должны быть сильными с первой минуты, чтобы одержать победу, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Испания в двух матчах набрала шесть очков и гарантировала себе участие в плей-офф Евро.