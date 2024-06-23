Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Бубнов рассказал, у какой сборной на Евро-2024 нет слабых мест

23 Июня 2024 • 21:28 Комментировать
Грузия
...
Португалия
26.06 22:00

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился комментарием о национальной команде Португалии.

«У Португалии слабых мест нет, я их изначально к числу фаворитов турнира относил. Но иногда могут расслабиться», — цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, в рамках первого тура сборная Португалии обыграла Чехию со счетом 2:1, в следующей встрече разгромила Турцию – 3:0.

Соперником португальцев в заключительной игре группового этапа станет национальная команда Грузии. Матч состоится в среду, 26 июня. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Бубнов Сборная Португалии

Новости по матчу

Сегодня, 23 Июня
18:50
Нигматуллин: «Сборной Грузии сильно повезло с голкипером»
18:32
Деменко: «Я восхищаюсь Роналду»
17:33
Непомнящий: «Кварацхелия не справился с давлением»
14:17
Тетрадзе: «Кварацхелия не похож сам на себя»
01:42
Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024
22 Июня
22:44
Тренер Грузии — о целях команды: «Нам нечего терять»
20:26
Футболист сборной Португалии из-за двух симуляций пропустит следующий матч
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГРУЗИЯ ПОРТУГАЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Месси: Я не такой, как Роналду Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин В Нидерландах поставили крест на Промесе
Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
24.06.24 в 22:00
Хорватия Хорватия
Италия Италия
3.20 3.20 2.35
Видео
24.06.24 в 22:00
Албания Албания
Испания Испания
11.00 5.60 1.28
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
21:39 · Чемпионат Европы 2024
Хесус Навас: «Испания показывает лучший футбол за всё время»
21:30 · Чемпионат Европы 2024
Швейцария - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Чемпионат Европы 2024
Шотландия - Венгрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:28 · Чемпионат Европы 2024
Бубнов рассказал, у какой сборной на Евро-2024 нет слабых мест
21:24 · Чемпионат Европы 2024
Ковачич: «Гордимся, что Модрич играет с нами»
21:20 · Чемпионат Европы 2024
Шотландия и Венгрия озвучили составы на матч Евро-2024
21:11 · Чемпионат Европы 2024
Швейцария и Германия назвали составы на заключительный матч группового этапа Евро-2024
21:03 · Чемпионат Европы 2024
Рианчо: «Испания всё ещё продолжает развивать свой потенциал»
20:49 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 только одна сборная не смогла забить сама в двух матчах
20:28 · Чемпионат Европы 2024
Джимсити: «Сделаем всё возможное, чтобы победить Испанию»
20:27 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал фаворитов Евро-2024: «Круг остался неизменным»
20:20 · Чемпионат Европы 2024
Колыванов - о дисквалификации Даку: «Он подвел команду»
20:13 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти – перед игрой с Хорватией: «Надеюсь, мы извлекли урок из матча с Испанией»
20:08 · Чемпионат Европы 2024
Бастони – перед матчем с Хорватией: «Не люблю слово страх, когда мы говорим о футболе»
20:05 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Албании: «Играть с Испанией – фантастика, никогда не забуду этот день»
Все новости