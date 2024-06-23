Бубнов рассказал, у какой сборной на Евро-2024 нет слабых мест

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился комментарием о национальной команде Португалии.

«У Португалии слабых мест нет, я их изначально к числу фаворитов турнира относил. Но иногда могут расслабиться», — цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, в рамках первого тура сборная Португалии обыграла Чехию со счетом 2:1, в следующей встрече разгромила Турцию – 3:0.

Соперником португальцев в заключительной игре группового этапа станет национальная команда Грузии. Матч состоится в среду, 26 июня. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.