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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ковачич: «Гордимся, что Модрич играет с нами»

23 Июня 2024 • 21:24 Комментировать
Хорватия
...
Италия
1 3.35 X 3.25 2 2.35
24.06 22:00

Матео Ковачич, полузащитник хорватской сборной, высказался о своём партнёре по национальной команде Луке Модриче.

- Мы не думаем о том, будет ли это последний большой турнир Луки. Мы счастливы и гордимся тем, что он все еще с нами и по-прежнему является лидером команды. Мы надеемся, что он будет завтра в своей лучшей форме. Он осознает, что завтра большая игра и нужно полностью выложиться на поле, мы последуем за ним. Нас ждет тяжёлый матч, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча между Хорватией и Италией пройдёт 24 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Хорватии Лука Модрич Матео Ковачич ещё теги

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ХОРВАТИЯ ИТАЛИЯ
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