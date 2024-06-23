Ковачич: «Гордимся, что Модрич играет с нами»

Матео Ковачич, полузащитник хорватской сборной, высказался о своём партнёре по национальной команде Луке Модриче.

- Мы не думаем о том, будет ли это последний большой турнир Луки. Мы счастливы и гордимся тем, что он все еще с нами и по-прежнему является лидером команды. Мы надеемся, что он будет завтра в своей лучшей форме. Он осознает, что завтра большая игра и нужно полностью выложиться на поле, мы последуем за ним. Нас ждет тяжёлый матч, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча между Хорватией и Италией пройдёт 24 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.