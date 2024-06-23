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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шотландия и Венгрия озвучили составы на матч Евро-2024

23 Июня 2024 • 21:20 Комментировать
Шотландия
...
Венгрия
1 2.65 X 3.95 2 2.55
Через 0 ч. 7 мин.

В воскресенье, 23 июня, сборная Шотландии и сборная Венгрии сойдутся в очном противостоянии в рамках третьего тура чемпионата Европы – 2024.

Стартовый состав сборной Шотландии: Ганн (вр), Хендри, Хэнли, Маккенна, Ралстон, Робертсон, Макгинн, Гилмор, Макгрегор, Мактоминай, Адамс.

Стартовый состав сборной Венгрии: Гулачи (вр), Ботка, Орбан, Дордой, Болла, Керкез, Стайлс, Шефер, Шаллаи, Собослаи, Варга.

Заключительная игра группового этапа Евро-2024 между национальными командами Шотландии и Венгрии должна будет стартовать в 22:00 по столичному времени.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.

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