Швейцария и Германия назвали составы на заключительный матч группового этапа Евро-2024

Сегодня, 23 июня, сборная Швейцарии сыграет со сборной Германии в рамках третьего тура чемпионата Европы – 2024.

Стартовый состав сборной Швейцарии: Зоммер (вр), Шёр, Аканджи, Родригес, Видмер, Эбишер, Фройлер, Джака, Ндой, Ридер, Эмоболо.

Стартовый состав сборной Германии: Нойер (вр), Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вирц, Хаверц.

Встреча между сборными Швейцарии и Германии должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.