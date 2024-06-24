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Чемпионат Европы по футболу 2024

Символическая сборная второго тура чемпионата Европы – 2024

24 Июня 2024 • 07:40 Комментировать (1)

22 июня состоялись заключительные матчи второго тура чемпионата Европы – 2024, проходящего в Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вам ознакомиться с символической сборной по итогам минувшего тура.

Вратарь

Вратарь — Георгий Мамардашвили (Грузия). Только благодаря усилиям грузинского голкипера команда не проиграла в матче с Чехией. Большинство ударов в створ ворот Грузии были очень опасными, но Мамардашвили уверенно действовал на ленточке и отразил целых 11 выстрелов.

Защитники

Правый защитник — Йозуа Киммих (Германия). 29-летний немец наравне с Илкаем Гюндоганом провёл выдающийся матч против венгров. Защитник заблокировал два удара, дважды перехватывал и отбирал мячи, совершил 97% точных передач и даже выполнил четыре обостряющие передачи.

Центральный защитник — Вилли Орбан (Венгрия). Венгерский футболист был лучшим игроком обороны своей команды в матче против Германии. На его счету пять заблокированных ударов, четыре отбора и четыре выноса мяча. Кроме того, он ни разу не проиграл борьбу за позицию (5 из 5).

Центральный защитник — Антони Рюдигер (Германия). У игрока было не очень много оборонительной работы, но немец регулярно подключался к атакам. За 90 минут он сделал 7 длинных точных переводов, выполнил один острый пас и организовал один голевой момент.

Левый защитник — Марк Кукурелья (Испания). Игрок действовал по всему флангу на протяжении всех 90 минут. Помимо нескольких отборов и перехватов, Кукурелья выполнил 52 (из 53) точных паса, а также регулярно старался обострять. Его стремление привело к двум голевыми моментам, но результативными действиями он не отметился.

Полузащитники

Правый полузащитник — Лука Модрич (Хорватия). На данную позицию был непростой выбор, ведь практически никто не убедил, что достоин быть в символической сборной. По итогу выбор пал на Модрича, который, несмотря на многочисленные потери мяча, смог организовать несколько моментов для своей команды, выполнил несколько точных кроссов и был полезен в единоборствах.

Центральный полузащитник — Илкай Гюндоган (Германия). 33-летний хавбек заслуженно был признан лучшим игроком матча с Венгрией. За 84 минуты игры футболист забил гол, отметился ассистом, а также организовал ещё пару возможностей для своих партёров.

Левый полузащитник — Адриен Рабио (Франция). Игрок провёл классный матч против нидерландцев. За 90 минут он создал сразу несколько опасных моментов, совершил три успешные попытки дриблинга, ни разу не проиграл борьбу за позицию (7 из 7) и отдал 61 (из 63) точный пас.

Нападающие

Правый нападающий — Джамал Мусиала (Германия). В матче с Венгрией Мусиала отметился забитым мячом, пару раз успешно действовал в дриблинге, заработал на себе несколько фолов и даже заблокировал один удар по своим воротам.

Центральный нападающий — Патрик Шик (Чехия). Несмотря на то, что Шик провёл на поле только 68 минут и ушёл из-за травмы, он действовал очень качественно на протяжении всего времени. Шик нанёс целых пять ударов, и четыре из них были в створ ворот. Нападающий коснулся мяча 33 раза и пять раз смог выиграть верховую дуэль.

Левый нападающий — Андрей Крамарич (Хорватия). Хорват заслуженно получил награду лучшего игрока матча с Албанией. Крамарич забил один мяч, четыре раза успешно действовал в дриблинге, три раза обострял и заработал один штрафной удар для своей команды.

 

Дмитрий Миляев


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Андрей Трунов
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