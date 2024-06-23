Рианчо: «Испания всё ещё продолжает развивать свой потенциал»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о составе сборной Испании на текущем чемпионате Европы.

«Испания все еще продолжает развивать свой потенциал. У команды есть молодые игроки, которым еще есть куда развиваться», — заявил Рианчо «Спорт-Экспрессу».

Специалист считает, что в матче с Албанией можно будет увидеть форму тех испанских футболистов, которые пока не играли.

По итогам двух сыгранных туров сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы B, имея в своей копилке шесть набранных очков.

Встреча заключительного тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании состоится завтра, 24 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.