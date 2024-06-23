Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

На Евро-2024 только одна сборная не смогла забить сама в двух матчах

23 Июня 2024 • 20:49 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.80 2 11.00
25.06 19:00

Чемпионат Европы не идёт, а просто несётся – два тура группового этапа пролетели незаметно. Любопытно, что по итогам пройденной турнирной дистанции только одна команда не смогла забить гол сама. И этой командой является… сборная Франции! Так уж вышло, что свой единственный гол в прошедших матчах против Австрии (1:0) и Нидерландов (0:0) французы отпраздновали поле автогола. А ведь команду Дидье Дешама считают одним из главных фаворитов Евро-2024.

Возможно, сборная Франции приберегла голы на будущие матчи. Ближайший такой матч команда Дидье Дешама проведёт во вторник, 25 июня, - против Польши.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции евро-2024

Новости по матчу

Сегодня, 23 Июня
20:49
На Евро-2024 только одна сборная не смогла забить сама в двух матчах
18:33
Орлов считает сборную Франции командой двух игроков
14:44
Тчуамени высказался о состоянии Мбаппе
13:05
«Франция зависит от Мбаппе» — Тукманов
10:16
Экс-игрок «Спартака» считает, что игра Франции больше зависит от Гризманна, чем от Мбаппе
06:28
Ставка и прогноз на матч Франция – Польша Евро-2024 – 25 июня 2024
00:54
Сборная Франции может потерять ещё одного игрока атаки из-за травмы
00:04
Только две команды не пропустили ни одного гола после двух туров группового этапа Евро-2024
22 Июня
21:26
Надёжная ставка и прогноз на матч Франция – Польша Евро-2024 – 25 июня 2024
16:13
Масалитин: «Каждое столкновение будет отражаться на повреждении Мбаппе»
14:04
Ташуев: «У сборной Франции явно есть зависимость от Мбаппе»
13:38
Тарханов: «Сборная Франции с Мбаппе и без Мбаппе — это разные команды»
01:45
Минус один: рассказываем о ситуации в группе D на Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Месси: Я не такой, как Роналду Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин В Нидерландах поставили крест на Промесе
Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
24.06.24 в 22:00
Албания Албания
Испания Испания
11.00 5.60 1.28
Видео
24.06.24 в 22:00
Хорватия Хорватия
Италия Италия
3.20 3.20 2.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
21:03 · Чемпионат Европы 2024
Рианчо: «Испания всё ещё продолжает развивать свой потенциал»
20:49 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 только одна сборная не смогла забить сама в двух матчах
20:28 · Чемпионат Европы 2024
Джимсити: «Сделаем всё возможное, чтобы победить Испанию»
20:27 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал фаворитов Евро-2024: «Круг остался неизменным»
20:20 · Чемпионат Европы 2024
Колыванов - о дисквалификации Даку: «Он подвел команду»
20:13 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти – перед игрой с Хорватией: «Надеюсь, мы извлекли урок из матча с Испанией»
20:08 · Чемпионат Европы 2024
Бастони – перед матчем с Хорватией: «Не люблю слово страх, когда мы говорим о футболе»
20:05 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Албании: «Играть с Испанией – фантастика, никогда не забуду этот день»
19:45 · Чемпионат Европы 2024
Пашалич: «Италия чувствует себя некомфортно после поражения от Испании»
19:17 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной России назвал национальные команды, которые его впечатлили на Евро-2024
19:11 · Чемпионат Европы 2024
Тарханов назвал две сборные, которые его разочаровали на Евро-2024
19:10 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин назвал команду, которая показывает лучший футбол на Евро-2024
18:56 · Чемпионат Европы 2024
Общая таблица Евро-2024 после двух туров
18:50 · Чемпионат Европы 2024
Нигматуллин: «Сборной Грузии сильно повезло с голкипером»
18:41 · Чемпионат Европы 2024
Деменко назвал четырёх фаворитов Евро-2024
Все новости