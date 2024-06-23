На Евро-2024 только одна сборная не смогла забить сама в двух матчах

Чемпионат Европы не идёт, а просто несётся – два тура группового этапа пролетели незаметно. Любопытно, что по итогам пройденной турнирной дистанции только одна команда не смогла забить гол сама. И этой командой является… сборная Франции! Так уж вышло, что свой единственный гол в прошедших матчах против Австрии (1:0) и Нидерландов (0:0) французы отпраздновали поле автогола. А ведь команду Дидье Дешама считают одним из главных фаворитов Евро-2024.

Возможно, сборная Франции приберегла голы на будущие матчи. Ближайший такой матч команда Дидье Дешама проведёт во вторник, 25 июня, - против Польши.