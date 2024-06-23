Джимсити: «Сделаем всё возможное, чтобы победить Испанию»

Берат Джимсити, защитник албанской сборной, дал свой комментарий перед игрой с Испанией на чемпионате Европы – 2024.

Встреча пройдёт в понедельник и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Это очень сложная игра, но я верю, что все ребята готовы. Самое главное, что мы все еще в игре и можем выйти из группы. Мы сделаем все возможное, чтобы победить Испанию. В жизни нет ничего невозможного. Это будет трудная игра, может быть, самая трудная в группе, но у нас есть шанс показать, почему мы здесь. Хотим доставить проблемы сборной Испании, - передаёт слова албанского футболиста пресс-служба УЕФА.