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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой назвал фаворитов Евро-2024: «Круг остался неизменным»

23 Июня 2024 • 20:27 Комментировать
Швейцария
...
Германия
1 5.80 X 3.90 2 1.68
Через 0 ч. 48 мин.

Запутанная турнирная сетка не позволяет выделить явных фаворитов Евро-2024, однако экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой все же выделил четыре команды среди остальных. По его мнению, именно они имеют больше остальных шансов на успех.

«Мы сейчас запутались в сетке, кто на кого попадает. Там непонятная сетка. Круг фаворитов остался неизменным: Германия, Испания, Португалия и Франция», - приводит слова ветерана vprognoze.ru.

Напомним, что в четырех группах из шести в 1/8 финала выйдут три команды, а не две. Таким образом, после группового этапа завершат выступление только две худшие сборные по его итогам.

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