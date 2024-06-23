Мостовой назвал фаворитов Евро-2024: «Круг остался неизменным»

Запутанная турнирная сетка не позволяет выделить явных фаворитов Евро-2024, однако экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой все же выделил четыре команды среди остальных. По его мнению, именно они имеют больше остальных шансов на успех.

«Мы сейчас запутались в сетке, кто на кого попадает. Там непонятная сетка. Круг фаворитов остался неизменным: Германия, Испания, Португалия и Франция», - приводит слова ветерана vprognoze.ru.

Напомним, что в четырех группах из шести в 1/8 финала выйдут три команды, а не две. Таким образом, после группового этапа завершат выступление только две худшие сборные по его итогам.