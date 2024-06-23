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Чемпионат Европы по футболу 2024

Колыванов - о дисквалификации Даку: «Он подвел команду»

23 Июня 2024 • 20:20 Комментировать
Албания
...
Испания
1 7.30 X 4.80 2 1.45
24.06 22:00

Форвард казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку получил глупую дисквалификацию на ровном месте и понес заслуженную дисквалификацию. Тем самым, он подвел свою команду, считает экс-наставник ряда клубов РПЛ Игорь Колыванов.

«Конечно, он подвел свою команду. Он футболист основного состава и позволил себе такое поведение. Я думаю, что он подвел Албанию, тут по-другому и не скажешь», - цитирует специалиста vprognoze.ru.

Напомним, что Даку пропустит два ближайших матча Албании на Евро-2024 за то, что позволил себе оскорбительные высказывания после встречи с Хорватией (2:2).

Таким образом, он не выйдет на поле в заключительном для албанцев поединке группового этапа против Испании, а также в 1/8 финала в том случае, если команда туда попадет.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сборная Албании евро-2024 Мирлинд Даку ещё теги

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АЛБАНИЯ ИСПАНИЯ
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