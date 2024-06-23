Спаллетти – перед игрой с Хорватией: «Надеюсь, мы извлекли урок из матча с Испанией»

Лучиано Спаллетти, главный тренер сборной Италии, дал свой комментарий в преддверии матча группового этапа Евро-2024 с Хорватией.

Встреча пройдёт в понедельник и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Есть игры, которые могут повлиять на вашу историю, как эта. Мы отобрали игроков, которые, по нашему мнению, хотели быть здесь и соревноваться и были готовы играть в таких важных матчах, как эта. Очевидно, мне не понравилась наша игра в матче с Испанией, надеюсь, мы извлекли из этого урок. Мы потратили слишком много сил на погоню за мячом в игре с испанцами. С Албанией мы сыграли совершенно другую игру. В обоих матчах у нас был один и тот же план на игру, но в одной игре нам удалось сделать то, что мы хотели, а в другой не получилось, - сказал Спаллетти на пресс-конференции.