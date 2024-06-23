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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бастони – перед матчем с Хорватией: «Не люблю слово страх, когда мы говорим о футболе»

23 Июня 2024 • 20:08 Комментировать
Хорватия
...
Италия
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24.06 22:00

Центральный защитник сборной Италии и миланского «Интера» Алессандро Бастони высказался перед матчем с Хорватией на Евро-2024.

Напомним, встреча пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени. Обе национальные команды на данный момент не обеспечили себе место в плей-офф.

- Страх – это слово, которое я не люблю использовать, когда мы говорим о футболе. Страх касается вещей более важных, чем футбол. Мы смотрели игру Хорватии против Испании, и они создали много моментов. Несмотря на то, что они проиграли, мы очень уважаем их, у них есть игроки, сыгравшие вместе более 80 игр в сборной, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

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