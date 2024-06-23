Тренер сборной Албании: «Играть с Испанией – фантастика, никогда не забуду этот день»

Силвиньо, рулевой сборной Албании, высказал перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2024 с Испанией.

Напомним, встреча пройдёт в понедельник, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Встретиться с Испанией и иметь шанс пройти дальше - это здорово. Мы становимся лучше и теперь нам предстоит играть против одной из лучших команд мира с лучшими игроками в мире.

Я очень взволнован. Мне очень приятно быть здесь. Я живу в Испании. Мои дети родились там. Я долгое время играл там за «Барселону» и «Сельту». Я знаю многих людей. Теперь играть с Испанией - это фантастика. Это отличная команда с отличным тренером, и я никогда не забуду этот день, - передаёт слова тренера пресс-служба УЕФА.