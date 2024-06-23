Пашалич: «Италия чувствует себя некомфортно после поражения от Испании»

Марио Пашалич, полузащитник хорватской сборной, высказался в преддверии матча 3-го тура группового турнира Евро-2024 с Италией.

- Это будет трудная игра против сложного соперника. Мы знаем, что должны искупить свою вину в этом матче. В своем первом матче против Албании они свою лучшую сторону. Это будет отличная игра, поскольку обеим командам нужна победа. Италия чувствует себя некомфортно после поражения от Испании. Конечно, они постараются по-другому подойти к завтрашнему матчу, чтобы постараться выиграть. Они наверняка внесут изменения, но только внутри их команды известно, как они будут играть. Мы должны сосредоточиться, - передаёт слова игрока пресс-служба УЕФА.

Встреча между Хорватией и Италией пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.