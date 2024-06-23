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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок сборной России назвал национальные команды, которые его впечатлили на Евро-2024

23 Июня 2024 • 19:17 Комментировать
Швейцария
...
Германия
1 5.80 X 3.90 2 1.68
Через 1 ч. 45 мин.

Роман Шаронов, экс-игрок сборной России, рассказал, какие национальные сборные впечатлили его своей игрой на Евро-2024.

- Германия, Испания – все те сборные, которые являются фаворитами. Но это не значит, что кто-то из них обязательно выиграет чемпионат. Португалия добилась результата при неплохой игре, они могут «выстрелить». Время покажет,-  передаёт слова Шаронова Vprognoze.ru.

Германия и Испания одержали по две победы в двух стартовых матчах турнира. Немцы сегодня, 23 июня, сыграют против Швейцарии в заключительном матче групповой стадии. Испанцы 24 июня встретятся с Албанией.

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Сборная Германии Сборная Испании Роман Шаронов ещё теги

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