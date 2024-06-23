Экс-игрок сборной России назвал национальные команды, которые его впечатлили на Евро-2024

Роман Шаронов, экс-игрок сборной России, рассказал, какие национальные сборные впечатлили его своей игрой на Евро-2024.

- Германия, Испания – все те сборные, которые являются фаворитами. Но это не значит, что кто-то из них обязательно выиграет чемпионат. Португалия добилась результата при неплохой игре, они могут «выстрелить». Время покажет,- передаёт слова Шаронова Vprognoze.ru.

Германия и Испания одержали по две победы в двух стартовых матчах турнира. Немцы сегодня, 23 июня, сыграют против Швейцарии в заключительном матче групповой стадии. Испанцы 24 июня встретятся с Албанией.