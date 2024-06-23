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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тарханов назвал две сборные, которые его разочаровали на Евро-2024

23 Июня 2024 • 19:11 Комментировать
Бельгия
2:0
Румыния

Александр Тарханов, известный российский тренер, поведал, какие национальные команды его разочаровали на проходящем сейчас в Германии Евро-2024.

- Разочаровала Бельгия в первом туре. Проиграла, хотя моменты тоже создавала. Италия разочаровала. Они хоть и выиграли первую игру, но так, с трудом. А во второй испанцы просто разорвали их, - передаёт слова известного российского тренера Vprognoze.ru.

Напомним, коллектив Доменико Тедеско в первом туре групповой стадии уступил Словакии со счётом 0:1, но во втором туре взяли верх над Румынией (2:0). В заключительном матче своей группы бельгийцы встретятся с Украиной.

Италия начала Евро-2024 с волевой победы над Албанией (2:1), но затем уступила Испании (0:1). В третьем туре итальянцы встретятся с Хорватией.

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