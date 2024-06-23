Сёмин назвал команду, которая показывает лучший футбол на Евро-2024

Известный тренер Юрий Сёмин высказался об игре сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.

«Пока лучше всего в футбол на этом Евро играет сборная Испании. Ее матчи интересно смотреть. Но называть испанцев главными фаворитами рано», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в плей-офф Евро-2024 может все измениться.

После двух туров сборная Испании занимает первое место в группе B, набрав шесть очков. Команда Луиса де ла Фуэнте уже обеспечила себе путевку в 1/8 финала, однако ей предстоит сыграть еще один матч на групповом этапе.

24 июня Испания встретится с Албанией. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.