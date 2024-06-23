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Чемпионат Европы по футболу 2024

Общая таблица Евро-2024 после двух туров

23 Июня 2024 • 18:56 Комментировать

На чемпионате Европы завершились два тура группового этапа. Если взять показатели всех 24 сборных, то можно составить общую турнирную таблицу континентального футбольного форума.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Германия 2 2 0 0 7 1 +6 6
2 Португалия 2 2 0 0 5 1 +4 6
3 Испания 2 2 0 0 4 0 +4 6
4 Швейцария 2 1 1 0 4 2 +2 4
5 Англия 2 1 1 0 2 1 +1 4
6 Нидерланды 2 1 1 0 2 1 +1 4
7 Франция 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Румыния 2 1 0 1 3 2 +1 3
9 Австрия 2 1 0 1 3 2 +1 3
10 Бельгия 2 1 0 1 2 1 +1 3
11 Словакия 2 1 0 1 2 2 0 3
12 Италия 2 1 0 1 2 2 0 3
13 Турция 2 1 0 1 3 4 -1 3
14 Украина 2 1 0 1 2 4 -2 3
15 Дания 2 0 2 0 2 2 0 2
16 Словения 2 0 2 0 2 2 0 2
17 Албания 2 0 1 1 3 4 -1 1
18 Чехия 2 0 1 1 2 3 -1 1
19 Сербия 2 0 1 1 1 2 -1 1
20 Грузия 2 0 1 1 2 4 -2 1
21 Хорватия 2 0 1 1 2 5 -3 1
22 Шотландия 2 0 1 1 2 6 -4 1
23 Польша 2 0 0 2 2 5 -3 0
24 Венгрия 2 0 0 2 1 5 -4 0

Как известно, сборные Германии, Испании и Португалии, которые набрали по шесть очков, уже обеспечили себе путёвки в 1/8 финала чемпионата Европы. Если итоговое место Бундестим в группе А ещё не известно, то испанцы и португальцы уже застолбили на собой первые позиции в квартетах.

Матчи третьего тура Евро-2024 пройдут 23, 24, 25 и 26 июня.

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