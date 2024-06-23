Общая таблица Евро-2024 после двух туров

На чемпионате Европы завершились два тура группового этапа. Если взять показатели всех 24 сборных, то можно составить общую турнирную таблицу континентального футбольного форума.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|+6
|6
|2
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
|3
|Испания
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|4
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|5
|Англия
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|6
|Нидерланды
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|7
|Франция
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|8
|Румыния
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
|9
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
|10
|Бельгия
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|11
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|12
|Италия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|13
|Турция
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|14
|Украина
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|15
|Дания
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|16
|Словения
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|17
|Албания
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|18
|Чехия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|19
|Сербия
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|20
|Грузия
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|21
|Хорватия
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|22
|Шотландия
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|23
|Польша
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|24
|Венгрия
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
Как известно, сборные Германии, Испании и Португалии, которые набрали по шесть очков, уже обеспечили себе путёвки в 1/8 финала чемпионата Европы. Если итоговое место Бундестим в группе А ещё не известно, то испанцы и португальцы уже застолбили на собой первые позиции в квартетах.
Матчи третьего тура Евро-2024 пройдут 23, 24, 25 и 26 июня.
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