Нигматуллин: «Сборной Грузии сильно повезло с голкипером»

Экс-голкипер итальянской «Вероны» Руслан Нигматуллин оценил игру вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили.

«Его игра стала откровением для меня, даже захотелось собрать больше информации о Мамардашвили. Сборной Грузии очень сильно повезло с голкипером», — приводит слова Нигматуллина портал «РБ Спорт».

На текущем чемпионате Европы 23-летний Мамардашвили провел два матча, в которых пропустил четыре гола.

В среду, 26 июня, сборная Грузии встретится со сборной Португалии в рамках третьего тура группового этапа. Начало поединка запланировано на 22:00 по столичному времени.