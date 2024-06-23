Деменко назвал четырёх фаворитов Евро-2024

Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением о фаворитах текущего турнира чемпионата Европы – 2024.

— Испания, Франция, Германия смотрятся довольно хорошо, но я бы еще отметил и Англию. Эта четверка, как мне кажется, и будет претендовать на титул, — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

При этом эксперт не стал исключать, что какая-то команда сможет преподнести сюрприз.

Стоит сказать, что в плей-офф вышли уже три команды — Германия, Испания и Португалия.

Сегодня, 23 июня, команды из квартета А проведут заключительный тур группового этапа на чемпионате Европы – 2024. В 22:00 по мск начнутся игры Шотландия – Венгрия и Швейцария – Германия.

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