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Чемпионат Европы по футболу 2024

Орлов считает сборную Франции командой двух игроков

23 Июня 2024 • 18:33 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.80 2 11.00
25.06 19:00

Известный журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос, является ли сборная Франции другой командой без Килиана Мбаппе.

«Да. А если ещё и с Гризманном что-то, не дай бог, произойдёт, что будет? Сейчас это команда двух игроков», - цитирует Орлова «Чемпионат».

Напомним, что Килиан Мбаппе пропустил матч Евро-2024 против Нидерландов, который завершился вничью со счётом 0:0. Ранее Мбаппе получил травму носа в игре против Австрии (победа французов 1:0).

Ближайший матч на чемпионате Европы сборная Франции проведёт во вторник, 25 июня. Команда Дидье Дешама будет играть против сборной Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе ещё теги

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