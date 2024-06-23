Орлов считает сборную Франции командой двух игроков

Известный журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос, является ли сборная Франции другой командой без Килиана Мбаппе.

«Да. А если ещё и с Гризманном что-то, не дай бог, произойдёт, что будет? Сейчас это команда двух игроков», - цитирует Орлова «Чемпионат».

Напомним, что Килиан Мбаппе пропустил матч Евро-2024 против Нидерландов, который завершился вничью со счётом 0:0. Ранее Мбаппе получил травму носа в игре против Австрии (победа французов 1:0).

Ближайший матч на чемпионате Европы сборная Франции проведёт во вторник, 25 июня. Команда Дидье Дешама будет играть против сборной Польши.