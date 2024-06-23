Деменко: «Я восхищаюсь Роналду»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко ответил на вопрос о том, кого поддерживает на чемпионате Европы – 2024.

«Лично я болею за Португалию. Мне нравятся футболисты, которые собраны в этой команде. И, конечно же, я восхищаюсь Роналду», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Эксперт надеется, что Роналду во второй раз в карьере станет чемпионом Европы.

После двух сыгранных туров сборная Португалии занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав шесть очков.

В третьем туре группового этапа португальцы встретятся с Грузией. Игра между командами пройдет 26 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.