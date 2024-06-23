Кейн отреагировал на резкую критику Линекера

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер в жёсткой форме раскритиковал команду за качество игры в прошедших матчах Евро-2024. Комментарий по поводу слов Линекера дал нападающий «трёх львов» Гарри Кейн.

«Бывшие игроки или эксперты должны понимать, что трудно не услышать то, что они говорят. Особенно это важно для игроков, которые не привыкли к такому, или которые плохо знакомы с этой средой.

Я понимаю, что эксперты должны быть честными, но они должны осознавать ответственность, ведь они раньше играли за сборную – людям важно, что они говорят, их слушают.

Как нация мы давно ничего не выигрывали, и многие из этих экспертов тоже были частью этого. Они знают, насколько это тяжело. Это просто реальность: тяжело играть на крупных турнирах, тяжело играть за Англию», - цитирует Кейна The Independent.