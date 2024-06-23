Фоден: «Это самая техничная сборная Англии, которую я видел»

Вингер сборной Англии Фил Фоден высказался о составе команды на чемпионате Европы – 2024.

— Для меня это, наверное, самая техничная сборная Англии, которую я когда-либо видел. Наши тренировки проходят на высоком уровне. Я счастлив быть здесь и помогать команде, — приводит слова Фодена City Xtra.

На текущем чемпионате Европы – 2024 Фоден принял участие в двух матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

После двух туров сборная Англии занимает первое место в турнирной таблице группы C, имея в своей копилке четыре очка.

В третьем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют со Словенией. Матч пройдет 25 июня.