Отец Даку высказался о наказании игрока «Рубина» УЕФА

Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбления сербов и северных македонцев. Скандальный инцидент произошёл после матча Евро-2024. Комментарий по поводу решения УЕФА дал Фехми Даку – отец футболиста «Рубина».

«Наказание могло бы быть условным, поскольку Мирлинд извинялся, но мы по-прежнему уважаем решение УЕФА. Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок», - цитирует Фехми Sport24.

Отметим, что Мирлинд Даку не сможет помочь сборной Албании в матче чемпионата Европы против Испании. Команды сыграют в понедельник, 24 июня. Албанцы ещё сохраняют шансы на выход в плей-офф Евро-2024.