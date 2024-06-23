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Чемпионат Европы по футболу 2024

Орлов отреагировал на уникальную ситуацию в группе с Украиной

23 Июня 2024 • 17:50 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу ситуации в группе Е на чемпионате Европы. В двух прошедших турах группового этапа сборные Румынии, Бельгии, Словакии и Украины набрали по три очка.

«Четыре команды в группе набрали по три очка, и украинцам играть с бельгийцами. Эти во втором туре начали играть, как умеют, и у них начало получаться. И у них есть потрясающий де Брёйне – у украинцев такого мастера нет. Но там ещё остаётся вариант прохода с третьего места», - цитирует Орлова «Чемпионат».

Матчи заключительного тура в группе Е на чемпионате Европы пройдут в среду, 26 июня. Стоит сказать, что в плей-офф Евро проходят первые и вторые места групп, а также четыре лучшие сборные среди тех, кто занял третьи и места.

Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024

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Геннадий Орлов Сборная Словакии Сборная Украины Сборная Бельгии Сборная Румынии Кевин де Брёйне ещё теги
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