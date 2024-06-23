Непомнящий: «Кварацхелия не справился с давлением»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы – 2024.

По мнению эксперта, у Грузии практически нет шансов на выход в плей-офф.

«Кварацхелия не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего. Но не будем забывать, что Грузия — дебютант турнира», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После двух туров Грузия занимает последнее место в турнирной таблице группы F, набрав одно очко.

В заключительном туре группового этапа команда встретится с Португалией. Игра между командами состоится 26 июня, начало — в 22:00 по мск.