Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Тчуамени ответил на вопрос о проблемах Франции в атаке

23 Июня 2024 • 16:52 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.80 2 11.00
25.06 19:00

В двух прошедших матчах на Евро-2024 сборная Франции забила только один гол, причём защитник сборной Австрии поразил собственные ворота. Комментарий по поводу ситуации в атаке дал полузащитник «трёхцветных» Орельен Тчуамени.

«Мы пока не забили ни одного гола? Я не могу сказать, что мы настроены пессимистично. Мы настроены оптимистично, потому что создаём моменты. Мы знаем, что у нас в атаке есть игроки мирового класса. В какой-то момент они начнут забивать», - сказал Тчуамени журналистам.

В третьем туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет против Польши. Матч пройдёт во вторник, 25 июня.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Орельен Тчуамени

Новости по матчу

Сегодня, 23 Июня
14:44
Тчуамени высказался о состоянии Мбаппе
13:05
«Франция зависит от Мбаппе» — Тукманов
10:16
Экс-игрок «Спартака» считает, что игра Франции больше зависит от Гризманна, чем от Мбаппе
06:28
Ставка и прогноз на матч Франция – Польша Евро-2024 – 25 июня 2024
00:54
Сборная Франции может потерять ещё одного игрока атаки из-за травмы
00:04
Только две команды не пропустили ни одного гола после двух туров группового этапа Евро-2024
22 Июня
21:26
Надёжная ставка и прогноз на матч Франция – Польша Евро-2024 – 25 июня 2024
16:13
Масалитин: «Каждое столкновение будет отражаться на повреждении Мбаппе»
14:04
Ташуев: «У сборной Франции явно есть зависимость от Мбаппе»
13:38
Тарханов: «Сборная Франции с Мбаппе и без Мбаппе — это разные команды»
01:45
Минус один: рассказываем о ситуации в группе D на Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Месси: Я не такой, как Роналду На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу
Спортивные новости
Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
17:33 · Чемпионат Европы 2024
Непомнящий: «Кварацхелия не справился с давлением»
17:05 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА наказал игрока «Рубина» после скандала на Евро-2024
16:52 · Чемпионат Европы 2024
Тчуамени ответил на вопрос о проблемах Франции в атаке
16:41 · Чемпионат Европы 2024
Ромащенко рассказал, как изменилась сборная Испании
16:36 · Чемпионат Европы 2024
Ромащенко оценил форму Роналду
15:54 · Чемпионат Европы 2024
Гершкович назвал главную проблему сборной Испании на Евро-2024
15:42 · Чемпионат Европы 2024
Грузин Мамардашвили лидирует по сэйвам на Евро-2024 с большим отрывом
15:38 · Чемпионат Европы 2024
Тарханов: «Все автоголы на Евро – это случайность»
15:36 · Чемпионат Европы 2024
Стюард мог травмировать форварда сборной Португалии
15:31 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА усилит безопасность после инцидентов с Роналду
14:54 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты позвали Роналду в клуб Моуринью 1
14:44 · Чемпионат Европы 2024
Тчуамени высказался о состоянии Мбаппе
14:42 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис считает, что Англия просто отдыхает на групповом этапе
14:30 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Португалии обеспокоен прорывами фанатов к Роналду
14:25 · Чемпионат Европы 2024
Автогол и Лукаку без ВАР – два лучших бомбардира Евро-2024
Все новости