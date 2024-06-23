Тчуамени ответил на вопрос о проблемах Франции в атаке

В двух прошедших матчах на Евро-2024 сборная Франции забила только один гол, причём защитник сборной Австрии поразил собственные ворота. Комментарий по поводу ситуации в атаке дал полузащитник «трёхцветных» Орельен Тчуамени.

«Мы пока не забили ни одного гола? Я не могу сказать, что мы настроены пессимистично. Мы настроены оптимистично, потому что создаём моменты. Мы знаем, что у нас в атаке есть игроки мирового класса. В какой-то момент они начнут забивать», - сказал Тчуамени журналистам.

В третьем туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет против Польши. Матч пройдёт во вторник, 25 июня.