Ромащенко рассказал, как изменилась сборная Испании

Бывший тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о выступлениях сборной Испании на чемпионате Европы. У Ромащенко спросили, изжила ли себя так называемая «тики-така».

«Контроль мяча у испанцев в крови. Сегодня бросается в глаза, что в процентном соотношении паса ради паса стало меньше. Благодаря чему и увеличилась общекомандная скорость. В этом, безусловно, заслуга де ла Фуэнте», - цитирует Ромащенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Испании уже обеспечила себе первое место в своей группе на чемпионате Европы. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сначала Хорватию (3:0), а затем и Италию (1:0).

Имя своего соперника по 1/8 финала Евро-2024 сборная Испании узнает позже.