Ромащенко оценил форму Роналду

Известный тренер Мирослав Ромащенко отреагировал на мнения о том, что Криштиану Роналду является «якорем» сборной Португалии.

«Ну какой же он «якорь»?! Криштиану в прекрасной форме! Счастье, что такой футболист, ярчайшая звезда современности, уже столько лет радует нас своим присутствием на поле. Надо ценить это и наслаждаться моментом», - цитирует Ромащенко «Спорт-Экспресс».

Ромашенко отметил профессионализм Роналду, а именно то, как звёздный португалец следит за собой, и какие требования к самому себе предъявляет.

Сборная Португалии уже обеспечила себе первое место в группе F на чемпионате Европы. Команда обыграла Чехию (2:1) и Турцию (3:0).