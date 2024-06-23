Гершкович назвал главную проблему сборной Испании на Евро-2024

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович выделил главную проблему национальной команды Испании на текущем чемпионате Европы.

«Проблема испанцев — это реализация моментов. В первой игре они забили практически все, что создали. С итальянцами же вообще ужас», — цитирует Гершковича «МК-Спорт».

При этом специалист считает сборную Испании одним из фаворитов текущего турнира, ведь у команды практически нет слабых мест.

По итогам двух сыгранных туров подопечные Луиса де ла Фуэнте находятся на первом месте в группе B, набрав шесть очков.

В заключительном туре группового этапа Испания встретится с Албанией.