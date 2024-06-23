Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Гершкович назвал главную проблему сборной Испании на Евро-2024

23 Июня 2024 • 15:54 Комментировать
Албания
...
Испания
1 7.30 X 4.80 2 1.45
24.06 22:00

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович выделил главную проблему национальной команды Испании на текущем чемпионате Европы.

«Проблема испанцев — это реализация моментов. В первой игре они забили практически все, что создали. С итальянцами же вообще ужас», — цитирует Гершковича «МК-Спорт».

При этом специалист считает сборную Испании одним из фаворитов текущего турнира, ведь у команды практически нет слабых мест.

По итогам двух сыгранных туров подопечные Луиса де ла Фуэнте находятся на первом месте в группе B, набрав шесть очков.

В заключительном туре группового этапа Испания встретится с Албанией.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Михаил Гершкович Сборная Испании

Новости по матчу

Сегодня, 23 Июня
14:11
Мората стал поваром в сборной Испании
00:04
Только две команды не пропустили ни одного гола после двух туров группового этапа Евро-2024
22 Июня
23:14
Ольмо: «Сборная Германии очень сильна»
22:41
Рискованная ставка и прогноз на матч Албания – Испания Евро-2024 – 24 июня 2024
22:12
Гримальдо – о Ямале: «Никогда не видел подобных игроков»
12:52
Лунин назвал главного фаворита чемпионата Европы
21 Июня
13:40
Игрок «Рубина» извинился после скандала на Евро-2024
01:55
Италия может остаться без плей-офф Евро-2024: Турнирные расклады в группе В 3
00:52
Бесплатная ставка и прогноз на матч Албания – Испания Евро-2024 – 24 июня 2024
20 Июня
12:44
Игроку РПЛ могут запретить играть на Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЛБАНИЯ ИСПАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Месси: Я не такой, как Роналду Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
16:41 · Чемпионат Европы 2024
Ромащенко рассказал, как изменилась сборная Испании
16:36 · Чемпионат Европы 2024
Ромащенко оценил форму Роналду
15:54 · Чемпионат Европы 2024
Гершкович назвал главную проблему сборной Испании на Евро-2024
15:42 · Чемпионат Европы 2024
Грузин Мамардашвили лидирует по сэйвам на Евро-2024 с большим отрывом
15:38 · Чемпионат Европы 2024
Тарханов: «Все автоголы на Евро – это случайность»
15:36 · Чемпионат Европы 2024
Стюард мог травмировать форварда сборной Португалии
15:31 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА усилит безопасность после инцидентов с Роналду
14:54 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты позвали Роналду в клуб Моуринью 1
14:44 · Чемпионат Европы 2024
Тчуамени высказался о состоянии Мбаппе
14:42 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис считает, что Англия просто отдыхает на групповом этапе
14:30 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Португалии обеспокоен прорывами фанатов к Роналду
14:25 · Чемпионат Европы 2024
Автогол и Лукаку без ВАР – два лучших бомбардира Евро-2024
14:19 · Чемпионат Европы 2024
Эшли Коул назвал игрока атаки сборной Англии, которого оставил бы в запасе
14:17 · Чемпионат Европы 2024
Тетрадзе: «Кварацхелия не похож сам на себя»
14:11 · Чемпионат Европы 2024
Мората стал поваром в сборной Испании
Все новости