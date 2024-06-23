Грузин Мамардашвили лидирует по сэйвам на Евро-2024 с большим отрывом

УЕФА представил статистку сэйвов голкиперов по итогам двух туров группового этапа чемпионата Европы - 2024. На первом месте оказался страж ворот сборной Грузии Георгий Мамардашвили, который совершил сразу 15 сэйвов!

Второе место у голкипера сборной Румынии – Флорин Ницэ спас свою команду 10 раз. Третью строчку делят Петер Гулачи (Венгрия), Джанлуиджи Доннарумма (Италия) и Барт Вербрюгген (Нидерланды). Каждый из них совершил по 9 сэйвов.

После двух сыгранных туров групповой стадии билеты в 1/8 финала чемпионата Европы завоевали три команды – сборные Германии, Испании и Португалии.