Тарханов: «Все автоголы на Евро – это случайность»

Известный тренер Александр Тарханов высказался о большом количестве автоголов на чемпионате Европы – 2024.

22 июня в матче второго тура группового этапа между сборными Турции и Португалии (0:3) был забит уже шестой автогол на турнире.

«Я видел все эти голы – это чисто случайность. Отскоки неожиданные. Всегда, когда неожиданно, защитники не успевают сориентироваться», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Сегодня, 23 июня, стартует третий тур чемпионата Европы – 2024. В первом игровом дне Шотландия встретится с Венгрией, а Швейцария сыграет с Германией.