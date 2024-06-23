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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тарханов: «Все автоголы на Евро – это случайность»

23 Июня 2024 • 15:38 Комментировать
Швейцария
...
Германия
1 5.80 X 3.90 2 1.68
Через 5 ч. 13 мин.

Известный тренер Александр Тарханов высказался о большом количестве автоголов на чемпионате Европы – 2024.

22 июня в матче второго тура группового этапа между сборными Турции и Португалии (0:3) был забит уже шестой автогол на турнире.

«Я видел все эти голы – это чисто случайность. Отскоки неожиданные. Всегда, когда неожиданно, защитники не успевают сориентироваться», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Сегодня, 23 июня, стартует третий тур чемпионата Европы – 2024. В первом игровом дне Шотландия встретится с Венгрией, а Швейцария сыграет с Германией.

Текстовые трансляция обоих матчей будут доступны на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов

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