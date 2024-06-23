Стюард мог травмировать форварда сборной Португалии

В субботу на чемпионате Европы проходил матч сборных Турции и Португалии. По ходу игры фанаты несколько раз прорывались на поле, желая подойти к звёздному нападающему Криштиану Роналду.

Один из фанатов оказался более хитрым – он выбежал на поле после финального свистка, надеясь, наверное, затеряться в толпе – людей на поле было много. Но стюарды все равно заметили хулигана и принялись его догонять. Один из стюардов даже сбил с ног форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Падение Рамуша получилось довольно жёстким, и в такой ситуации можно было получить травму. Но, судя по всему, всё обошлось.