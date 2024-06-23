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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА усилит безопасность после инцидентов с Роналду

23 Июня 2024 • 15:31 Комментировать

В УЕФА сообщили о решении усилить безопасность на матчах чемпионата Европы. Поводом для усиления мер стал матч второго тура между сборными Турции и Португалии, по ходу которого фанаты несколько раз прорывались на поле, пытаясь заполучить фотографию с Криштиану Роналду.

Напомним, что Португалия в субботу разгромила Турцию со счётом 3:0. Этот результат позволил команде Роберто Мартинеса обеспечить себе финиш на первой позиции в группе F. Имя своего соперника в 1/8 финала португальцы узнают позже.

Чемпионат Европы продлится до 14 июля. В этот день в Берлине состоится финальный матч за трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии УЕФА евро-2024 ещё теги
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