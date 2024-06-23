Фанаты позвали Роналду в клуб Моуринью

В субботу вечером на чемпионате Европы проходил матч между сборными Португалии и Турции. Португальцы не испытали серьёзных проблем – победа 3:0 позволила им обеспечить первое место в группе.

На трибунах стадиона турецкие фанаты разместили баннер, в котором обратились к звёздному Криштиану Роналду. 39-летнего бомбардира фанаты позвали в «Фенербахче». Стоит сказать, что недавно рулевым этой стамбульской команды стал Жозе Моуринью, с которым в своё время Роналду пересекался в мадридском «Реале».

В двух матчах на чемпионате Европы – 2024 Криштиану Роналду отдал один голевой пас.