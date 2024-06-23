Тчуамени высказался о состоянии Мбаппе

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе.

Как известно, Мбаппе пропустил матч Евро-2024 против Нидерландов (0:0) после травмы носа, полученной в игре против Австрии (1:0).

«Думаю, Мбаппе хочет сыграть в следующем матче. Его маска? Он к ней привыкает. Возможно, он хотел бы сыграть без неё, но врач не собирается давать ему выбора! Когда он выйдет на поле, то сможет дать нам многое», - сказал Тчуамени журналистам.

Ближайший матч сборная Франции проведёт в среду 25 июня, - против Польши. Команда Дидье Дешама после двух туров занимает второе место в своей группе, уступая Нидерландам по дополнительным показателям.