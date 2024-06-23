Канчельскис считает, что Англия просто отдыхает на групповом этапе

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием об игре сборной Англии на Евро-2024.

Канчельскис считает, что по игре англичан не нужно делать выводы после двух сыгранных туров.

— Вопрос с выходом из группы они спокойно решат в третьем матче, а дальше уже начнется настоящий футбол. На групповом этапе англичане отдыхают, — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, на стадии плей-офф сборная Англии покажет всю свою силу.

По итогам двух туров подопечные Гарета Саутгейта возглавляют группу C, набрав четыре очка.

В третьем туре группового этапа Англия сыграет со Словенией (25 июня).