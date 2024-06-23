Тренер Португалии обеспокоен прорывами фанатов к Роналду

Во время субботнего матча Евро-2024 между сборными Португалии и Турции сразу несколько фанатов прорывались на поле, пытаясь сделать фото с Криштиану Роналду. Комментарий на этот счёт дал главный тренер португальской команды Роберто Мартинес.

«Это вызывает беспокойство. Сегодня нам повезло, потому что намерения болельщиков были благими. Все мы любим фанатов, но с такими ситуациями нужно быть осторожными. Я не думаю, что такое должно происходить на поле. Нехорошо подвергать футболистов такому риску», - сказал Мартинес журналистам.

Напомним, что Португалия разгромила Турцию со счётом 3:0.