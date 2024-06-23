Автогол и Лукаку без ВАР – два лучших бомбардира Евро-2024

В социальных сетях болельщики активно шутят на тему того, кто является лучшим бомбардиром чемпионата Европы. Дело в том, что на турнире до сих пор нет игрока, который забил бы больше двух голов. Ромелу Лукаку поражал ворота команд-соперниц трижды, но все эти голы отменялись после вмешательства ВАР.

Фанаты активно комментируют публикацию, в которой лучшие бомбардиры Евро-2024 представлены так:

1 место – автогол (6 голов), 2 место – Лукаку без ВАР (3 гола), 3 место – Микаутадзе, Мусиала и Шранц (по 2 гола).

Напомним, что места в 1/8 финала Евро-2024 себе уже обеспечили сборные Германии, Испании и Португалии.