Эшли Коул назвал игрока атаки сборной Англии, которого оставил бы в запасе

Известный в прошлом футболист Эшли Коул дал совет главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. По мнению Коула, Букайо Саке можно предоставить отдых.

«Я бы хотел, чтобы слева в атаке сыграл Гордон, а справа вышел Фоден, которого, как мне кажется, несправедливо критикуют. Сака мог бы отдохнуть. Мне бы хотелось, чтобы Фоден сыграл справа и показал, как он там хорош. Я чувствую, что его несправедливо критикуют за игру не на своей позиции», - сказал Коул beIN Sports.

Матч сборных Англии и Словении пройдёт во вторник, 25 июня. На текущий момент команда Гарета Саутгейта занимает первое место в группе с четырьмя очками.