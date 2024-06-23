Тетрадзе: «Кварацхелия не похож сам на себя»

Экс-игрок «Ромы» Омари Тетрадзе поделился комментарием об игре вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на текущем Евро-2024.

«Хвича Кварацхелия на чемпионате Европы не похож сам на себя. Я считаю, что на него повлияли слухи и новости о возможном переходе в «ПСЖ», — цитирует Тетрадзе «Чемпионат».

По мнению эксперта, Кварацхелия много думает о своем будущем, что сказывается на его игре.

После двух сыгранных туров сборная Грузии занимает последнее место в турнирной таблице группы F, набрав одно очко.

В рамках третьего тура чемпионата Европы – 2024 грузины встретятся с Португалией. Игра между командами пройдет 26 июня.