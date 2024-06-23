Мората стал поваром в сборной Испании

Пресс-служба национальной сборной Испании опубликовала интересное видео. На нём нападающий команды Альваро Мората готовит для своих партнёров карбонару. Оказалось, что Мората хорош не только на футбольном поле, но и на кухне.

Напомним, что в прошедших матчах на чемпионате Европы - 2024 сборная Испании обыграла Хорватию (3:0) и Италию (1:0). Команда Луиса де ла Фуэнте уже обеспечила себе первое место в своей группе.

В третьем туре групповой стадии чемпионата Европы сборная Испании будет играть против Албании. Матч пройдёт в понедельник, 24 июня, и стартует в 22:00 по московскому времени.