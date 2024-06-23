Павлюченко сделал рискованную ставку на матч Германии и Швейцарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко высказал мнение о предстоящем матче между сборными Швейцарии и Германии в рамках третьего тура групповой стадии Евро-2024.

«Думаю, Нагельсманн выпустит не всех игроков основы. Германия будет давить, даже несмотря на отсутствие мотивации. Но у швейцарцев есть опыт, чтобы подобную игру перетерпеть. Ставлю, что Швейцария не проиграет», - цитирует Павлюченко «Всепроспорт».

Матч сборных Швейцарии и Германии состоится сегодня, 23 июня, на стадионе во Франкфурте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.