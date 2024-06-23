Пикфорд рассказал о настроении в сборной Англии на фоне критики

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд дал комментарий на фоне критики, с которой сталкивается команда после неубедительных выступлений в матчах Евро-2024 против Сербии (победа 1:0) и Дании (ничья 1:1).

«У нас всё в порядке, мы расслаблены. Нужно наслаждаться моментом, пока идёт турнир. У нас четыре очка, мы на первом месте в группе, всё спокойно. Мы знаем, что можем играть лучше, но мы не проиграли. После двух игр у нас столько же очков, сколько было на двух последних турнирах. Мы спокойны. Во вторник следующий матч, и нам не стоит паниковать», - цитирует Пикфорда The Independent.

Матч Англия - Словения пройдёт 25 июня.

Что нужно Сербии для выхода в плей-офф Евро-2024