Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Семшов дал прогноз на матч Швейцария - Германия

23 Июня 2024 • 13:52 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказал мнение о матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 между сборными Швейцарии и Германии.

«Команда Нагельсманна обеспечила себе выход из группы. В предстоящей встрече немцы хотя и не будут рвать и метать на поле, но и своего тоже не отдадут. Сборная Германии выиграет с разницей в один-два мяча», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Встреча национальных команд Германии и Швейцарии состоится в воскресенье, 23 июня. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. В параллельном матче группы сыграют Шотландия и Венгрия.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Сборная Германии Сборная Швейцарии ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин Месси: Я не такой, как Роналду
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти «Наполи» выпустил официальное заявление после слов агента и отца Кварацхелии
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
14:54 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты позвали Роналду в клуб Моуринью
14:44 · Чемпионат Европы 2024
Тчуамени высказался о состоянии Мбаппе
14:42 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис считает, что Англия просто отдыхает на групповом этапе
14:30 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Португалии обеспокоен прорывами фанатов к Роналду
14:25 · Чемпионат Европы 2024
Автогол и Лукаку без ВАР – два лучших бомбардира Евро-2024
14:19 · Чемпионат Европы 2024
Эшли Коул назвал игрока атаки сборной Англии, которого оставил бы в запасе
14:17 · Чемпионат Европы 2024
Тетрадзе: «Кварацхелия не похож сам на себя»
14:11 · Чемпионат Европы 2024
Мората стал поваром в сборной Испании
13:59 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко сделал рискованную ставку на матч Германии и Швейцарии
13:55 · Чемпионат Европы 2024
Пикфорд рассказал о настроении в сборной Англии на фоне критики
13:52 · Чемпионат Европы 2024
Семшов дал прогноз на матч Швейцария - Германия
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Постекоглу дал совет Саутгейту по составу сборной Англии
13:46 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой предсказал точный счёт матча Швейцария - Германия
13:42 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой оценил Лукаку
13:37 · Чемпионат Европы 2024
Джорджина показала поцелуй Роналду после матча фото
Все новости