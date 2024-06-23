Семшов дал прогноз на матч Швейцария - Германия

«Команда Нагельсманна обеспечила себе выход из группы. В предстоящей встрече немцы хотя и не будут рвать и метать на поле, но и своего тоже не отдадут. Сборная Германии выиграет с разницей в один-два мяча», - передает слова эксперта «Всепроспорт».