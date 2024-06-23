Семшов дал прогноз на матч Швейцария - Германия

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказал мнение о матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 между сборными Швейцарии и Германии.
«Команда Нагельсманна обеспечила себе выход из группы. В предстоящей встрече немцы хотя и не будут рвать и метать на поле, но и своего тоже не отдадут. Сборная Германии выиграет с разницей в один-два мяча», - передает слова эксперта «Всепроспорт».
Встреча национальных команд Германии и Швейцарии состоится в воскресенье, 23 июня. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. В параллельном матче группы сыграют Шотландия и Венгрия.
Бан пользователя