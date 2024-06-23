Постекоглу дал совет Саутгейту по составу сборной Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал совет рулевому сборной Англии Гарету Саутгейту. Последний, как известно, столкнулся с критикой после того, как команда не показала яркого футбола в матчах против Сербии (1:0) и Дании (1:1). Одна из претензий заключалась в использовании Трента Александер-Арнольда как полузащитника.

«Мне бы хотелось, чтобы игроки с самого начала просто играли на своих естественных позициях. Думаю, это может стать вашей отправной точкой. Это помогло бы обрести больше стабильности», - сказал Постекоглу ITV.

В третьем туре группового этапа Евро-2024 сборная Англии сыграет против Словении. Матч пройдёт во вторник, 25 июня.

Что нужно Сербии для выхода в плей-офф Евро-2024