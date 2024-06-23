Мостовой предсказал точный счёт матча Швейцария - Германия

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Германии сыграет против Швейцарии. Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Швейцария - самый сложный соперник Германии в группе. За любые ошибки она готова наказать. Вряд ли немцы добудут тут сухую победу. Поставлю все-таки на ничью, а точнее, на счет 1:1», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Матч сборных Швейцарии и Германии состоится на стадионе во Франкфурте сегодня, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой игрой немцы занимают первое место в группе, а швейцарцы – второе.