Мостовой оценил Лукаку

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о выступлениях Ромелу Лукаку на Евро-2024. Бельгийский форвард в двух матчах ни разу не забил. При этом сразу три гола Лукаку были отменены – два из-за офсайда и один из-за нарушения правил в ходе атаки.

По словам Мостового, не стоит критиковать Лукаку, ведь в прошедшей игре против Румынии (победа Бельгии 2:0) форвард тащил на себе команду.

«Лукаку – сильный нападающий. Он на протяжении 15 лет играет и столько голов забил, что многим и не снилось. Вы посмотрите, как он прикрывает мяч, как сохраняет его. Я смотрю на других нападающих, от них мячи отлетают, они падают, спотыкаются», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Мостовой добавил, что с удовольствием имел бы в своей команде такого футболиста, как Ромелу Лукаку.

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